DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.874.330,59 -0,47%

Avcılar'da lodosla sürüklenen yakıt tankeri kıyıya 30 metre kala durdu

Avcılar Denizköşkler'de lodos nedeniyle sürüklenen yabancı bandıralı yakıt tankeri, kaptanın usta manevrasıyla kıyıya 30 metre kala durdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:49
Avcılar'da lodosla sürüklenen yakıt tankeri kıyıya 30 metre kala durdu

Avcılar'da lodosla sürüklenen yakıt tankeri kıyıya 30 metre kala durdu

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Avcılar ilçesi Denizköşkler mevkiinde, akşam saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle sürüklenen yabancı bandıralı yakıt tankeri, kıyıya yaklaşırken kritik anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre tankerin kaptanı, kıyıya 30 metre kala güçlükle manevra yaparak aracı durdurmayı başardı. Kaptanın müdahalesi, olası bir faciayı önledi.

Olay anı ve kurtarma çabaları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, sürüklenen tankerin yönünü değiştirerek kıyıdan uzaklaştığı görülüyor.

Sürüklenen tanker, yönünü değiştirerek kıyıdan uzaklaştı.

Avcılar'da sürüklenen yakıt tankeri kıyıya 30 metre kala durabildi: O anlar kamerada

Avcılar'da sürüklenen yakıt tankeri kıyıya 30 metre kala durabildi: O anlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu
2
Elazığ'da 4.7 Deprem: Valilikten 'Hasar İhbarı Yok' Açıklaması
3
Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü
4
Berlin'de Elektrik Kesintisi: Yangın 45 Bin Haneyi ve 2 Bin İşyeri Etkiledi
5
Kırıkkale'de Araçta 150 Ecstasy Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
6
Ayvalık'ta Kuvvetli Lodos 'Alisa 1' Feribotunu Karaya Oturttu
7
Kadirli'de Ev Yangını: 75 Yaşındaki Hilal Sofuoğlu Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları