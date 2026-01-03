Avcılar'da lodosla sürüklenen yakıt tankeri kıyıya 30 metre kala durdu

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Avcılar ilçesi Denizköşkler mevkiinde, akşam saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle sürüklenen yabancı bandıralı yakıt tankeri, kıyıya yaklaşırken kritik anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre tankerin kaptanı, kıyıya 30 metre kala güçlükle manevra yaparak aracı durdurmayı başardı. Kaptanın müdahalesi, olası bir faciayı önledi.

Olay anı ve kurtarma çabaları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, sürüklenen tankerin yönünü değiştirerek kıyıdan uzaklaştığı görülüyor.

Sürüklenen tanker, yönünü değiştirerek kıyıdan uzaklaştı.

