Avcılar'da Yeni Ehliyetli Kadın Polise Zarfı Açtırdı, İlk Cezayı Yedi

Avcılar Firuzköy'de dron destekli uygulamada motosikletli kadın sürücü, ehliyet zarflı ehliyeti polise açtırdı ve yanlış U dönüşü nedeniyle ceza aldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:25
Olayın Detayları

İstanbul Avcılar ilçesinde akşam saatlerinde düzenlenen uygulamada, 2 ay önce ehliyetini alan motosikletli bir kadın sürücü trafik ekipleri tarafından durduruldu. Uygulama, Avcılar Firuzköy bölgesinde, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince dron destekli trafik uygulaması kapsamında gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında kadın sürücünün hatalı yerden U dönüşü yaptığı tespit edildi ve ekipler tarafından durduruldu. Sürücü, henüz zarfından çıkarmadığı ehliyetini polislerden açtırmak istedi ve ehliyeti polis ekiplerine uzattı. Trafik polisi ehliyeti zarftan çıkarırken, kadın sürücü ile birlikte motosiklette bulunan arkadaşı da ilk cezasını aldı. Sürücüye, U dönüşü yasağına uymamaktan işlem uygulandı.

Sürücü ve Arkadaşının Açıklamaları

Elfida Efra olayla ilgili, "Ehliyetimi iki ay önce aldım. Ehliyet zarfını polis abiler açsın istiyordum, iki ay sonra cezayla denk geldi. Yanlış yerden U dönüşü yaptım. Benim gibi hata yapmayın. Kaçmaya da çalışmayın. Arkadaşınız da dur derse durun" ifadelerini kullandı.

Furkan Aydın ise, "Benzin istasyonuna girmek istedik. Hiç fark etmedik U dönüşünün yasak olduğunu. Benim de yediğim ilk cezam. Uygulamalar olmalı bu şekilde devam etsinler" dedi.

Olay, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha vurguladı; yetkililer benzer uygulamaların devam edeceğini belirtti.

