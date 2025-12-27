DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.758.626,11 0,07%

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı sırasında 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü İran plakalı tıra arkadan çarptı; ilk belirlemelere göre 3 yaralı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:57
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Sakaltutan Geçidi, Erzincan-Sivas kara yolu

Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünün arkadan çarptığı tır sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Marmaris’ten Van’a gitmekte olan ve sürücülüğünü L.A.'nın yaptığı 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede önünde seyreden İran plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı tespit edilen 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kar yağışının yoğun olduğu Sakaltutan Geçidi'nde kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri, bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yetkililer, yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüleri takip mesafesi ve hız konusunda bir kez daha uyardı.

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNÜN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNÜN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ YARALAND

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete İddianamesi: 46 Yıla Kadar Hapis İstemi
3
Muş’ta Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 5 Tutuklama
4
Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Kişi Tutuklandı
5
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Çorum Alaca'da otomobil tarlaya uçtu — 2 yaralı
7
Mersin'de Yangın Faciası: Silifke'de 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti