Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Sakaltutan Geçidi, Erzincan-Sivas kara yolu

Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünün arkadan çarptığı tır sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Marmaris’ten Van’a gitmekte olan ve sürücülüğünü L.A.'nın yaptığı 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede önünde seyreden İran plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı tespit edilen 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kar yağışının yoğun olduğu Sakaltutan Geçidi'nde kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri, bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yetkililer, yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüleri takip mesafesi ve hız konusunda bir kez daha uyardı.

