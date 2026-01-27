Avcılar E-5'te Kaza: 2 Yaralı

Kaza ve ilk müdahale

Avcılar E-5 yan yolunda saat 21.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki 34 YS 0545 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 EJ 7925 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden 34 YS 0545 plakalı araç bariyerleri aşarak köprü korkulukları ile bariyer arasında devrildi. Kazada sürücü M.K. ile araçtaki yolcu A.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tanık ifadesi ve soruşturma

Kazaya karışan aracın sürücüsü Refik E., "Araç süratli bir şekilde geliyordu. Başka bir araç bunu sıkıştırdı. sürücü sağa kırınca bize çarptı sonra bariyerlere girdi" dedi.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

