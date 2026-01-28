Yoğun Kar: Kayseri-Kahramanmaraş Kara Yolu Saat 23.30'da Trafiğe Kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar nedeniyle kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pınarbaşı-Gürün Karayolu, saat 23.30 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır. Tufanbeyli Kavşağı-Göksun kara yolu saat 23.30 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tır ve çekici trafiğine kapatılmıştır" denildi.

