Yoğun Kar: Kayseri-Kahramanmaraş Kara Yolu Saat 23.30'da Trafiğe Kapandı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çift yönlü kapatıldı; Pınarbaşı-Gürün tüm araçlara, Tufanbeyli-Göksun ise tır ve çekicilere kapalı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 01:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 02:03
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pınarbaşı-Gürün Karayolu, saat 23.30 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır. Tufanbeyli Kavşağı-Göksun kara yolu saat 23.30 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tır ve çekici trafiğine kapatılmıştır" denildi.

