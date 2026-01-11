Şeyh Maksud’ten 400 Terörist Tahliye Edildi

Halep’in Şeyh Maksud mahallesinden gece saatlerinde Genel Güvenlik ve Kızılay eşliğinde 8 otobüsle yaklaşık 400 SDG’li çıkarıldı; su temini yeniden başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:20
Gece tahliyesine Genel Güvenlik ve Kızılay eşlik etti

Suriye ordusunun PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG işgalinden kurtardığı Halep’in Şeyh Maksud mahallesinden, gece saatlerinde yaklaşık 400 terörist bölgeden çıkarıldı.

Yerel medya kaynaklarına göre, aralarında yaralıların da bulunduğu teröristler, Genel Güvenlik ve Kızılay araçlarının eşlik ettiği 8 otobüs ile bölgeden tahliye edildi. Tahliye işlemi, Suriye ordusunun SDG unsurlarına yönelik düzenlediği operasyonun ardından başladı.

Halep’e su temini yeniden başlatıldı

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Halep’in ana su kaynağı olan Baberi Su İstasyonu’ndan kente pompalanan suyun SDG tarafından kesilmesinin ardından sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Halep’e su temini yeniden başlatıldı. Kesintilerin önlenmesi ve hayati hizmetlerin sürekliliğinin korunması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıyız dedi.

Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG işgalinden kurtardığı Halep’in Şeyh Maksud mahallesinden 400 terörist gece saatlerinde Genel Güvenlik ve Kızılay araçlarının eşlik ettiği 8 otobüsle bölgeden çıkarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

