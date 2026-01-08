Ayasofya'da Alem Fırtına Nedeniyle Bahçeye Düştü — 8 Ocak 2026

Ayasofya'da alem fırtına nedeniyle düştü

Olay ve müdahale

İstanbul'da 8 Ocak 2026'de etkili olan şiddetli rüzgâr, tarihi yapılarda hasara yol açtı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem yerinden koparak cami bahçesine düştü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "8 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düşmüştür. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ilgili uzman ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle alınmış, minare alemine yönelik müdahale titizlikle gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bahçesinde devrilen ağaç ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacaktır"

Yetkililer, rüzgârın etkisinin hafiflemesinin ardından güvenlik önlemlerinin ivedilikle uygulandığını ve minare alemine yönelik müdahalenin titizlikle yürütüleceğini bildirdi. Devrilen ağacın kaldırılması işlemi ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde gerçekleştirilecek.

