Aydın Çine'de Aracın Çarptığı Tilki Telef Oldu

Akçaova Mahallesi'nde yaban hayvanı kış koşullarında yaşamını yitirdi

Kış mevsimi ile birlikte yiyecek bulmak için yaban hayvanları yerleşim yerlerine iniyor. Bu kapsamda Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi mevkiinde hareket eden bir tilki, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yol kenarına savrularak telef oldu.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, telef olan tilkiyi bulunduğu yerden kaldırdı.

