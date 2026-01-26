Aydın Çine'de Aracın Çarptığı Tilki Telef Oldu

Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde bir aracın çarptığı tilki yol kenarına savrularak telef oldu; ihbar üzerine ekipler kaldırdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:52
Akçaova Mahallesi'nde yaban hayvanı kış koşullarında yaşamını yitirdi

Kış mevsimi ile birlikte yiyecek bulmak için yaban hayvanları yerleşim yerlerine iniyor. Bu kapsamda Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi mevkiinde hareket eden bir tilki, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yol kenarına savrularak telef oldu.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, telef olan tilkiyi bulunduğu yerden kaldırdı.

