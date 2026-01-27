Aydın'da 130 Milyon TL'lik Yasadışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

Aydın'ın da bulunduğu 3 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda, 130 milyon TL işlem hacimli yasadışı bahis paralarını aklamaya çalıştığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.