Aydın'da 130 Milyon TL'lik Yasadışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

Aydın'ın da bulunduğu 3 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda, 130 milyon TL işlem hacimli yasadışı bahis paralarını aklamaya çalıştığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:41
Aydın'da Eş Zamanlı Yasadışı Bahis Operasyonu

Operasyonun Detayları

Aralarında Aydın’ın da bulunduğu 3 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 130 milyon TL işlem hacimli yasadışı bahis paralarını aklamaya çalıştıkları belirtilen 4 şüpheli yakalandı.

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen eşzamanlı çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

Ele Geçirilenler ve Soruşturma

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet dizüstü bilgisayar ve 3 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

