Aydın'da 130 Milyon TL'lik Yasadışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

Aydın'da Eş Zamanlı Yasadışı Bahis Operasyonu
Operasyonun Detayları
Aralarında Aydın’ın da bulunduğu 3 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 130 milyon TL işlem hacimli yasadışı bahis paralarını aklamaya çalıştıkları belirtilen 4 şüpheli yakalandı.
Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen eşzamanlı çalışma kapsamında gerçekleştirildi.
Ele Geçirilenler ve Soruşturma
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet dizüstü bilgisayar ve 3 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
