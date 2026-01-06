Aydın'da Aralık 2025'te 29 bin 083 araca işlem yapıldı: 721 kaza

Aydın'da Aralık 2025'te 143 bin 877 araç kontrol edildi, 29 bin 083 araca işlem yapıldı; 721 kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 502 kişi yaralandı.

Aydın’da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 29 bin 083 araca işlem uygulanmıştır.

Denetim sonuçları ve kaza bilançosu

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 143 bin 877 araç kontrol edilmiş, bunlardan 29 bin 083 araca işlem yapılmıştır.

Alınan önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2025 Aralık ayı içerisinde il sınırlarında toplam 333 maddi hasarlı, 384 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 721 trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalarda toplam 502 vatandaşımız yaralanmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Ayrıca 357 sürücünün ehliyetine el konulmuş; 382 sürücü ile 1304 araç trafikten men edilmiştir.

Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiği vurgulanarak, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları ve kural ihlali yapanların 112 nolu Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmeleri istendi.

