Aydın'da Aralık 2025 Z Raporu Açıklandı: Bin 421 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın’da Aralık 2025 Z Raporu: Operasyonlar Aralıksız Sürüyor

Aydın’da kolluk kuvvetlerinin 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalara ilişkin Z Raporu açıklandı. Aydın Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda il genelinde bin 421 aranan şahıs yakalandı.

Aranan Şahıslar ve Cezaevi Sevkleri

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 0-5 yıl arası aranan 456 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 5 şahıs, 10 yıl üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 466 aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel taciz veya saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret gibi suçlar kapsamında il genelinde bir ayda toplam bin 6 olay meydana geldi. Kolluk güçlerinin çalışmalarıyla bu olayların %96,1’i aydınlatıldı. Ayrıca bu kategoride 2024 Aralık ayına göre %3 azalma kaydedildi.

Malvarlığına Karşı Suçlar

Hırsızlık, kapkaç, gasp ve oto hırsızlığı gibi malvarlığına karşı işlenen suçlarda bir ay içinde toplam 387 olay gerçekleşti. 2024 Aralık ayı verilerine göre bu olaylarda %21 artış görüldü; olayların %63,6’sı aydınlatıldı.

Ruhsatsız Silah Operasyonları

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah sayısı şöyle: 58 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 57 av tüfeği olmak üzere toplam 130 silah. Bu kapsamda 138 kişi hakkında işlem yapıldı.

Terör ve Organize Suçlar

FETÖ, PKK/KCK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik 39 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı; 7 kişi tutuklandı, 25 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organize suçlarla mücadele kapsamında ise 8 operasyon yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı ve 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 36 operasyon düzenlendi; operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı, 19 şüpheli tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullanımına yönelik olaylarda 324 olay meydana geldi; bu olaylarda 333 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları: 1.646 gram esrar, 4.239 gram skunk, 75 gram kokain, 395 gram bonzai, 2.259 gram metamfetamin, 65 adet ecstasy, 1.565 adet sentetik ecza, 95 kök kenevir.

Siber Suçlar ve Dolandırıcılık

Sanal devriyelerle tespit edilen suç unsuru bulunan hesap sayısı 1.404 olurken, terörle bağlantılı 16 şahıs tespit edildi. Dolandırıcılık ve yasadışı bahis suçlarına yönelik 3 operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Göç, Kaçakçılık ve İnsan Ticaretiyle Mücadele

Aydın’da 6.884 Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve 9.557 ikamet izni ile kalan yabancı bulunuyor. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında 131 operasyon yapıldı; operasyonlarda 118 kişi gözaltına alındı, 100 kişi tutuklandı, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 73 adet lastik/fiber bota el konuldu. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 15.015 yabancı uyruklu kişinin kimlik denetimi yapıldı ve 214 düzensiz göçmen tespit edildi. Turizm amaçlı kiralanan konut ve tesis denetimlerinde 7 turizm tesisi ve 3 konut denetlendi; 1 tesisin faaliyetine son verildi.

Trafik Denetimleri

Trafik yönünden yapılan denetimlerde 240.996 araç incelendi; kurallara uymadığı tespit edilen 39.456 araca cezai işlem uygulandı. Çakar kullanımına yönelik 1.334 araç incelendi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetlenen 636 ticari taksiden 104’üne, 742 okul servisinden 29’una işlem yapıldı.

Valilikten Açıklama

Aydın Valiliği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aydın’da suça geçit yok. Güvenlik güçlerimizin sahada kararlı ve etkin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Aydın’ımızda, topyekün bir mücadele ile huzur, güven ve istikrarın devamlılığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Aydın’ın huzuru Türkiye’nin huzuru".

