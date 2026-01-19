Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 43 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarmanın 'Çember' operasyonunda 81 tim ve 243 personelin katılımıyla düzenlenen çalışmada çeşitli suçlardan aranan toplam 43 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:39
Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 43 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 43 Aranan Şahıs Yakalandı

Operasyonun Detayları

Aydın genelinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Çember' operasyonunda, 81 tim ve 243 personel görev aldı.

Operasyonda, 11’i 0-2 yıl, 8’i 2-5 yıl, 5’i 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplamda 43 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında 5 FETÖ/PDY üyesi, 4 uyuşturucu suçundan, 1 yaralama, 4 dolandırıcılık, 2 tehdit, 1 cinsel suç, 8 diğer suçlardan ve 19 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar yer aldı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

AYDIN'DA JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN 'ÇEMBER' OPERASYONUNA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 43 KİŞİ...

AYDIN'DA JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN 'ÇEMBER' OPERASYONUNA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 43 KİŞİ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi
2
Konya'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar’ı 100 Kişilik Ekip Arıyor
4
Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı: Fırın, Restoran ve Marketler Mercek Altında
5
Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü
6
Manisa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
Kırıkkale'de Kan Donduran Kadın Cinayetinde Karar: Kardeş ve Komşuya Ağırlaştırılmış Müebbet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları