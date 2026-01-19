Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 43 Aranan Şahıs Yakalandı
Operasyonun Detayları
Aydın genelinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Çember' operasyonunda, 81 tim ve 243 personel görev aldı.
Operasyonda, 11’i 0-2 yıl, 8’i 2-5 yıl, 5’i 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplamda 43 aranan şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar arasında 5 FETÖ/PDY üyesi, 4 uyuşturucu suçundan, 1 yaralama, 4 dolandırıcılık, 2 tehdit, 1 cinsel suç, 8 diğer suçlardan ve 19 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar yer aldı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
AYDIN'DA JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN 'ÇEMBER' OPERASYONUNA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 43 KİŞİ YAKALANDI.