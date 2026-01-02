Aydın'da DEAŞ Operasyonu: 15 Gözaltı, 4 Tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, 3 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun kapsamı ve ele geçirilenler

Operasyonlar, 2025 yılı Aralık ayında Van ve Denizli illeri ile Aydın'ın Efeler, Nazilli, Didim, Germencik ve İncirliova ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.

Gözaltı sonrası işlemler

Yakalanan şüphelilerden yabancı uyruklu E.E.S. ve H.A., Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldıktan sonra deport işlemleri için Aydın İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

A.Ç., A.Ç., E.T., M.D., E.Y., F.A., C.S., Y.A. ve M.F.G. hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverilme kararı verildi. Diğer taraftan D.İ., K.E., H.B. ve E.S. isimli 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA