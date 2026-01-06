Aydın'da Eşini Başından Vurdu: Rıdvan Buçan'ın İnternette Silah Aradığı Ortaya Çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşanan olayda, eşi Derya Buçan (28)'ı başından silahla öldürdüğü ileri sürülen Rıdvan Buçan (34) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Dosyada, zanlının olaydan 3 gün önce internette silah aradığı tespitine yer verildi.

Olay ve otopsi

Olay, 20 Aralık 2024 Cuma günü Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan Buçan, Derya Buçan ve çocukları D. Buçan (6)'ın bulunduğu 09 EB 225 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada Derya Buçan yaşamını yitirirken, şüpheli ve çocuk yaralandı.

Ancak İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu, ölüme sebep olanın kaza değil başına isabet eden tek kurşun olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine Rıdvan Buçan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame ve deliller

Soruşturmayı yürüten Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adli Tıp raporu ve sanık-tanık ifadeleri yer aldı. Tanık olarak dinlenen çocuk D. Buçan'ın, olay günü babasının elinde tabanca gördüğünü, patlama sesi duyduğunu ve sesin ardından annesinin oturduğu taraftaki camda kan gördüğünü ifade ettiği belirtildi.

İddianamede sanığın savunmasının dosyadaki somut delillerle uyumlu olmadığına dikkat çekilirken, atış mesafesinin en az 40 santimetre olduğu tespitine ve sanığın telefonundaki incelemelerde olaydan 3 gün önce internette silah aradığı bulgusuna yer verildi. İddianamede, "Sanığın aralarında husumet bulunan maktulü önceden öldürmeye karar vererek olay gününden minimum 3 gün öncesinden silah arayışına girdiği, silahı bulduktan sonra olay günü silahı gizlice araca gizlediği ve araçla seyir halindeyken önceden planladığı üzere maktulün uyuduğu sırada tabancayı gizlediği yerden çıkarıp Derya B’yi baş bölgesinden vurarak öldürdüğü anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sanığın savunması

Sanık Rıdvan Buçan ise savunmasında, "Kızım arkada uyuyordu. Eşimin elindeki silah düşerken ben aldım. Doldur boşalt yaparken tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermi sol kapıya geldi, daha sonra tabancayı sağ taraftaki camdan dışarı attım. Olayın şokuyla otobana girdim, hızlı şekilde ilerlerken önümden bir aracın geçmesi üzerine kaza yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği kaydedildi.

Mahkeme ve cezai talep

Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık hakkında eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 14 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE EŞİ DERYA BUÇAN'I (28) BAŞINDAN SİLAHLA ÖLDÜREN VE ARDINDAN TRAFİK KAZASI SÜSÜ VEREN RIDVAN BUÇAN (34) HAKKINDA TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE HAZIRLANAN İDDİANAME TAMAMLANIRKEN, BUÇAN'IN OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE İNTERNETTE SİLAH ARADIĞI ORTAYA ÇIKTI.