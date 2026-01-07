Aydın’da Ev ve Otomobilini Yaktı, Kendine Ateş Açtı

Aydın Efeler'de iddiaya göre 63 yaşındaki M.M., evini ve 09 HG 892 plakalı aracını ateşe verip silahla kendine ateş etti; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:07
Efeler Umurlu Mahallesi'nde şok olay

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 63 yaşındaki M.M., iddiaya göre önce evini ve garajda park halinde bulunan 09 HG 892 plakalı otomobilini ateşe verdi. Ardından yanında bulunan silahla kendisine ateş etti.

Olay, Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Bahçıvanlar mevkiinde gerçekleşti. Civarda bulunan mahalle sakinleri, dumanları ve silah sesini görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışması yürütürken, aracın arka tarafında yerde hareketsiz bir şekilde yatan M.M. tespit edildi.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.M., silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin tamamlanmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yetkililer, M.M.nin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

