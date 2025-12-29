Aydın'da Jandarma Bir Haftada 232 Kişi Yakalandı

Aydın'da Jandarma 22-28 Aralık 2025 Tarihlerinde Geniş Kapsamlı Denetim Yaptı

Denetimlerin Detayları ve Sonuçları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde yürüttükleri geniş kapsamlı denetim ve kontrollerle kamu düzenini sağlamaya devam etti.

Çalışmalar kapsamında, il genelinde toplam 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında görev yapan 2 bin 819 personel ile, kurulan 200 uygulama noktasında bin 756 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde toplam 69 bin 312 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 232 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda 12 ayrı olay tespit edildi ve olaylarla ilgili 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yürütülen adli süreçler sonucunda 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın jandarması, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

