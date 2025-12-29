Menteşe'de Elektrik Trafosunda Yangın Paniği — Ekipler Kısa Sürede Müdahale Etti

Menteşe'de Elektrik Trafosunda Yangın Paniği
Olay ve müdahale
Muğla Menteşe Kent Meydanı yanında bulunan elektrik trafosundan yükselen dumanlar, çevrede paniğe yol açtı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bekletildi.
Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri trafonun içindeki yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek dumanı ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
