Mersin'de 2025 Gıda Denetimleri: 627 İşletmeye 40 Milyon 736 Bin 371 TL Ceza

Mersin'de 2025'te yapılan 29 bin 920 denetimde 627 işletmeye toplam 40 milyon 736 bin 371 TL idari ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:11
Denetimlerde ağır yaptırımlar uygulandı

Valilik koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 2025 yılı içinde yapılan denetimler sonuçlandı. Yapılan açıklamaya göre, toplam 29 bin 920 resmî denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet yürüten 627 işletmeye yönelik işlem yapıldı ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 40 milyon 736 bin 371 TL idari ceza kesildi.

Yetkililer, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak olduğunu vurguladı. Açıklamada, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

