Safranbolu’da kar nedeniyle çatı ve tenteneler çöktü
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası bazı iş yerlerinin çatı ve tenteneleri çöktü.
Olay yeri: Sadri Artunç Caddesi
Olay, Sadri Artunç Caddesi’nde meydana geldi. Biriken karın ağırlığına dayanamayan iş yerlerine ait çatı ve tenteneler çöktü.
Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
Esnaflar, çatı ve tentelerde biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.
