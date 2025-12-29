DOLAR
Safranbolu’da Kar Nedeniyle Çatı ve Tenteneler Çöktü

Safranbolu Sadri Artunç Caddesi'nde yoğun kar nedeniyle bazı iş yerlerinin çatı ve tenteneleri çöktü; can kaybı yok, maddi hasar oluştu, esnaflar temizliğe başladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:13
Safranbolu’da Kar Nedeniyle Çatı ve Tenteneler Çöktü

Safranbolu’da kar nedeniyle çatı ve tenteneler çöktü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası bazı iş yerlerinin çatı ve tenteneleri çöktü.

Olay yeri: Sadri Artunç Caddesi

Olay, Sadri Artunç Caddesi’nde meydana geldi. Biriken karın ağırlığına dayanamayan iş yerlerine ait çatı ve tenteneler çöktü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Esnaflar, çatı ve tentelerde biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

