Patnos'ta Yeni Yıl Güvenliği Artırıldı: Emniyet Teyakkuzda

Patnos'ta yılbaşı öncesi emniyet önlemleri artırıldı; cadde, meydan ve eğlence alanlarında ekip sayısı artırılarak denetimler sıklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:14
Patnos'ta Yeni Yıl Güvenliği Artırıldı: Emniyet Teyakkuzda

Patnos'ta yeni yıl kutlamalarında güvenlik önlemleri artırıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri sıkılaştırıldı. Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü, kutlamaların huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla ilçe genelinde kapsamlı önlemler alındığını bildirdi.

Alınan tedbirler

Yetkililer, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydan ve eğlence alanlarında polis ekiplerinin sayısının artırılacağını duyurdu. Asayiş, trafik ve sivil ekipler 24 saat esasına göre görev yaparken, şüpheli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler sıklaştırılırken, alkol denetimleri ve kimlik kontrolleri de artırıldı. Bu kapsamda araç ve yaya trafiğine yönelik uygulamaların yoğunlaştırılacağı belirtildi.

Vatandaşlara çağrı

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumlardan 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla haberdar olmalarını istedi. Yetkililer, hızlı bildirimlerin müdahale süresini kısaltacağını vurguladı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yeni yılın ilçede huzur ve güven içinde karşılanması için tüm tedbirlerin alındığını belirterek vatandaşların yeni yılını kutladı.

