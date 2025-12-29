Kastamonu'da Kar Kazası: Yan Yatan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Kastamonu-Taşköprü kara yolunda trafik kazası

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, Taşköprü istikametindeki yolda kayganlaşmaya yol açtı ve bu nedenle bir otomobil kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü H.T.'nin yaptığı 37 AC 572 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile yanındaki Z.T., M.T. ve A.T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

