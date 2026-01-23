Aydın'da Kaybolan Alzheimer Hastası Sulama Kanalı Kenarında Bulundu

Aydın Efeler'de kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Arama çalışmaları sulama kanalı kıyısında sonlandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sulama kanalı kenarında bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimsenin haberi olmadan 64 yaşındaki Alzheimer hastası M.S. evden ayrıldı. Yakınları, yaşlı adama ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.S.'nin Dalama Mahallesi'nden ilçe minibüsüne bindiği, Umurlu Mahallesi girişinde araçtan indiği tespit edildi. Yaşlı adamın son görüldüğü yerde kapsamlı arama yapıldı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu M.S., Menderes Nehri ile sulama kanalı arasında bulundu. Sağ olarak bulunan yaşlı adama olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU SULAMA KANALI KENARINDA BULUNDU.