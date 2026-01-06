Aydın’da Kuvvetli Fırtına Uyarısı: Rüzgar 50-75 km/sa, Kıyılarda 80-90 km/sa

Meteoroloji, Aydın’da yarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden kuvvetli fırtına beklendiğini, rüzgar hızlarının 50-75 km/sa; kıyılarda 80-90 km/sa olacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:18
Meteoroloji’den kritik açıklama

Aydın’da yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde beklenen rüzgarın, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Aydın il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir" denildi.

