Aydın'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı — Meteoroloji Duyurdu

Aydın'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili olması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden sonra Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı vatandaşlarımız dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

Uyarılan olumsuzluklar: Sel, su baskını, yerel yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar.

AYDIN’A KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI