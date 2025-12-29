DOLAR
Sinop'ta Fırtına: Motosiklet, Motokurye ve Elektrikli Scooter Yasağı

Sinop Valiliği, fırtına ve olumsuz hava nedeniyle 29 Aralık 2025 16.00–30 Aralık 06.00 arası motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafikte yasaklandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:04
Valilikten kritik açıklama

Sinop Valiliği, kentte etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı taşıtların trafiğe çıkarılmasının yasaklandığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 16.00’dan itibaren 30 Aralık Salı 06.00 saatine kadar Sinop genelinde motosikletlerin, motokuryelerin, elektrikli scooterların tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle, trafik seyrini ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 16.00’dan itibaren 30 Aralık Salı 06.00 saatine kadar, Sinop genelinde motosikletlerin, motokuryelerin, elektrikli scooterların, tedbiren trafiğe çıkışı yasaklanmıştır.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

