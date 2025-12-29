Sinop'ta fırtına: motosiklet, motokurye ve elektrikli scooter yasağı

Valilikten kritik açıklama

Sinop Valiliği, kentte etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı taşıtların trafiğe çıkarılmasının yasaklandığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 16.00’dan itibaren 30 Aralık Salı 06.00 saatine kadar Sinop genelinde motosikletlerin, motokuryelerin, elektrikli scooterların tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

