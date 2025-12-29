DOLAR
Bursa'da Depo Yangını Paniğe Yol Açtı: 1 Kişi Karbonmonoksit Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa Yıldırım'da zemin kattaki depoda araç aküsünden çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu; 1 kişi karbonmonoksit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 03:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 03:11
Olayın Detayları

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Akçağlayan Mahallesi 1’inci Kanal Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki depoda çıkan yangın, mahallede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, depoda bulunan araç aküsünün henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu başladı ve yoğun duman oluştu. Olay saat 23.30 sıralarında gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, dumandan etkilenebilecek vatandaşları uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1 bina sakini, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

