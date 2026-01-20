Aydın'da Rüzgar Binanın Cephesini Kopardı — Facia Kıl Payı Önledi

Efeler'de rüzgar bir binanın cephesini koparıp kaldırıma düşürdü; itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek tehlikeyi ortadan kaldırdı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:35
Aydın'da Rüzgar Binanın Cephesini Kopardı — Facia Kıl Payı Önledi

Aydın'da Rüzgar Binanın Cephesini Kopardı — Facia Kıl Payı Önledi

Olay ve müdahale

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili rüzgar nedeniyle bir binanın cephesi koparak her gün binlerce kişinin kullandığı kaldırıma düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen büyük parça şans eseri kimseye zarar vermedi. Olayı fark eden bölge esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede güvenlik önlemleri aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araçla binaya çıkarak rüzgardan kopmak üzere olan diğer parçaları söktü ve tehlikeyi ortadan kaldırdı.

Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından kaldırım yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN RÜZGAR SEBEBİYLE BİR BİNANIN CEPHESİ KOPARAK KALDIRIMA...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN RÜZGAR SEBEBİYLE BİR BİNANIN CEPHESİ KOPARAK KALDIRIMA DÜŞTÜ. ŞANS ESERİ KİMSENİN YARALANMADIĞI OLAYA HIZLA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE EKİPLERİ, SALLANAN CEPHE PARÇALARINI SÖKEREK TEHLİKEYİ ORTADAN KALDIRDI.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN RÜZGAR SEBEBİYLE BİR BİNANIN CEPHESİ KOPARAK KALDIRIMA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 17 Yaşındaki Şüpheli Arkadaşını Bıçakladı — Tutuklandı
2
Keşan'da Takside Yastık İçinden Uyuşturucu Ve 34 bin 595 TL Ele Geçirildi
3
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 173 Şüpheli, 19 Tutuklama
4
Ankara Elmadağ'da Sahipsiz Köpek Saldırısı — Komşu Müdahalesiyle Kurtuluş
5
Karabük’te Baba Tüfekle Yaraladı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
6
Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Traktör İkiye Bölündü: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları