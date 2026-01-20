Aydın'da Rüzgar Binanın Cephesini Kopardı — Facia Kıl Payı Önledi

Olay ve müdahale

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili rüzgar nedeniyle bir binanın cephesi koparak her gün binlerce kişinin kullandığı kaldırıma düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen büyük parça şans eseri kimseye zarar vermedi. Olayı fark eden bölge esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede güvenlik önlemleri aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araçla binaya çıkarak rüzgardan kopmak üzere olan diğer parçaları söktü ve tehlikeyi ortadan kaldırdı.

Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından kaldırım yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

