Kuşadası'nda Kamyonet Tali Yola Uçtu: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza ve müdahale

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Yeniköy Mahallesi çıkışında saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirilen kamyonet tali yola uçtu.

Kazada, 09 L 3349 plakalı araçta bulunan sürücü V.S. araçta sıkışırken, yolcu konumundaki Barış Sönmez araçtan yola fırladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve tedavi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Barış Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü V.S., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan V.S., daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine sevk edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

