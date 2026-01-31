Kuşadası'nda Kamyonet Tali Yola Uçtu: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Aydın Kuşadası’nda saat 12.00 civarında kontrolden çıkan 09 L 3349 plakalı kamyonetin tali yola uçması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:36
Kuşadası'nda Kamyonet Tali Yola Uçtu: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kuşadası'nda Kamyonet Tali Yola Uçtu: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza ve müdahale

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Yeniköy Mahallesi çıkışında saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirilen kamyonet tali yola uçtu.

Kazada, 09 L 3349 plakalı araçta bulunan sürücü V.S. araçta sıkışırken, yolcu konumundaki Barış Sönmez araçtan yola fırladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve tedavi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Barış Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü V.S., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan V.S., daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine sevk edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE KAMYONUN KONTROLDEN ÇIKARAK TALİ YOLA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE KAMYONUN KONTROLDEN ÇIKARAK TALİ YOLA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ DE AĞIR YARALANDI.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE KAMYONUN KONTROLDEN ÇIKARAK TALİ YOLA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 152 bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
2
Mardin Kızıltepe’de 7’inci kattan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
3
Gaziantep’te Sahte Para ile Hayvan Alarak Besiciyi Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı
4
Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı
5
Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Tatilci Kurtarıldı
6
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları