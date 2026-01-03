DOLAR
Aydın'da Yaya Geçidinde İki Çocuğa Çarpan Sürücü Plakayı Çöp Poşetiyle Gizlemeye Çalıştı

Aydın Efeler'de yaya geçidinde iki çocuğa çarpıp kaçan sürücü, aracını boş arsaya park edip plakaları çöp poşetleriyle örttü; polis sürücüyü arıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 23:55
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 23:55
Aydının Efeler ilçesinde, yaya geçidinden geçen yaşları küçük iki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Sürücünün, aracını boş bir arsaya park edip plakaları çöp poşetleriyle gizlemeye çalıştığı belirlendi.

Olayın Detayları

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HK 5334 plakalı otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken sürücü hızla olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan iki çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve Araç Bulundu

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili Güzelhisar Mahallesi Yedieylül Caddesi ile 45. Sokak kesişiminde bulunan boş bir arsada park halinde tespit etti. Sürücünün aracın ön ve arka plakalarını çöp poşetleriyle gizlemeye çalıştığı belirlendi ve otomobil otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

