Sarıyer'de Yılbaşı Denetimi: 6 Aranan Kişi Yakalandı

Sarıyer'de yılbaşı gecesi düzenlenen denetimlerde 6 aranan kişi yakalandı; 7 bin 826 GBT sorgusu, bin 123 araç kontrolü ve 0.71 gram narkotik ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 05:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 05:57
Denetim ve sonuçlar

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Umuma açık işyerleri, oteller, AVM’ler, metro durakları, meydanlar, gece kulüpleri ve kritik öneme sahip tesisler çevresinde ekipler denetim gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 7 bin 826 şahıs üzerinde GBT sorgulaması yapıldı. Bin 123 araç, 216 motosiklet, 47 umuma açık işyeri denetlendi. Denetimler sırasında 6 aranan şahıs yakalandı ve sorgulama esnasında 0.71 gram narkotik madde ele geçirildi.

Hukuki işlemler kapsamında 5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesi gereğince 4 şahıs hakkında idari işlem uygulandı; 1 şahıs hakkında ise değnekçilik nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca alkol ruhsatı olmadan satış yapan bir işyerine cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürünün değerlendirmesi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, denetimlerle ilgili olarak şunları kaydetti: "İlçemizin huzuru ve güvenliği için yıl boyunca büyük bir özveri ve disiplinle görev yapan tüm mesai arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Zor şartlar ve yoğun çalışma temposuna rağmen sergilenen fedakârlık ve üstün hizmet anlayışı, Sarıyer’in güvenliğinin en önemli gücünü oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için yılbaşı gecesinde de büyük bir gayretle görev yapan tüm personelime teşekkür ediyor; kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum."

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

