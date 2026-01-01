DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.959,25 0,04%
BITCOIN
3.778.902,49 -0,36%

İzmit'te Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Kaçtı

Kocaeli İzmit'te Sepetçi Mahallesi'nde göl üstü geçiş köprüsüne çarpıp hurdaya dönen 41 BBF 880 plakalı otomobilin sürücüsü kaza sonrası aracı bırakıp kaçtı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 05:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 05:19
İzmit'te Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Kaçtı

İzmit'te Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Kaçtı

Olayın Detayları

Kocaeli’de göl üstü geçiş köprüsü kenarına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı.

Kaza, İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 41 BBF 880 plakalı otomobil göl üstü geçiş köprüsü kenarına çarparak hurdaya döndü.

Bölgede kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde olay yerinde bulunamayan sürücünün kazanın ardından aracı bırakıp kaçtığı tespit edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ’DE GÖL ÜSTÜ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ KENARINA ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZANIN...

KOCAELİ’DE GÖL ÜSTÜ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ KENARINA ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZANIN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI.

KOCAELİ’DE GÖL ÜSTÜ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ KENARINA ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZANIN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Yeni Yıla Balkonda Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Çilingirle Kurtarıldı
2
Kırıkkale'de Silahlı Akraba Kavgası Kamerada: Yeğenini Vurdu, Kendini Yaraladı
3
Kocaeli'de Yılbaşı Gecesi Sıkı Denetim: 4 bin 317 Personelle Güvenlik
4
Burdur'da Alkollü Sürücü Kaldırıma Çıkınca Yakalandı: Ehliyetine 6 Ay El Konuldu
5
Düzce'de Yılbaşı Denetimi: Alkollü Eğlence Mekanlarına Sıkı Kontrol
6
Düzce'de Yeni Yıl Denetiminde Ceza Yerine Çikolata
7
Kırıkkale Yahşihan'da polis memuru bıçakla yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları