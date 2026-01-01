İzmit'te Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Kaçtı
Olayın Detayları
Kocaeli’de göl üstü geçiş köprüsü kenarına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı.
Kaza, İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 41 BBF 880 plakalı otomobil göl üstü geçiş köprüsü kenarına çarparak hurdaya döndü.
Bölgede kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde olay yerinde bulunamayan sürücünün kazanın ardından aracı bırakıp kaçtığı tespit edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
