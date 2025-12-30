DOLAR
Aydın Efeler'de 58 Yaşındaki Fadime Yağuz Evinde Ölü Bulundu

Aydın Efeler'de Meşrutiyet Mahallesi 2063 sokakta yaşayan 58 yaşındaki Fadime Yağuz, evinde ölü bulundu; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 00:22
Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olayın Detayları

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2063 sokakta meydana geldi. Dördüncü katta ikamet eden Fadime Yağuz (58)'a bir süredir ulaşamayan yakınları, sağlık durumundan endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araçla eve girerek kapıyı açtı. Evde hareketsiz halde bulunan Yağuz'un, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları ve Soruşturma

Fadime Yağuz'un ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

