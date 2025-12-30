DOLAR
Çankırı'da Tofaş İnşaat Sahasına Uçtu: 06 BYG 581 Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da 06 BYG 581 plakalı Tofaş-Fiat, direksiyon hakimiyetini kaybedince Yanlar Caddesi'ndeki inşaat sahasına uçtu; araç kullanılamaz hale geldi, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 01:38
Yanlar Caddesi'nde kontrol kaybı sonucu kaza

Çankırı'nın Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 BYG 581 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil yol kenarındaki inşaat sahasına uçtu.

Kaza sonucunda araç ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve inşaat sahasına düşen otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

