Malatya'da Amonyum Nitrat Yüklü Tırda Korkutan Yangın

Malatya'da amonyum nitrat yüklü tırda yangın
Akçadağ yol ayrımında seyir halindeki tır lastik patlaması sonrası alev aldı
Olay, Malatya-Ankara kara yolu Akçadağ yol ayrımında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. idaresindeki 45 AKM 42 plakalı amonyum nitrat yüklü tır seyir halindeyken, ilk belirlemelere göre lastiğinin patlaması sonucu aniden alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, bölge güvenlik amacıyla çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
