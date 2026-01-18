Malatya'da Amonyum Nitrat Yüklü Tırda Korkutan Yangın

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde amonyum nitrat yüklü tırın lastik patlaması sonucu alev alması paniğe yol açtı; itfaiye yangını söndürdü, tırda büyük hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:58
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:03
Malatya'da Amonyum Nitrat Yüklü Tırda Korkutan Yangın

Malatya'da amonyum nitrat yüklü tırda yangın

Akçadağ yol ayrımında seyir halindeki tır lastik patlaması sonrası alev aldı

Olay, Malatya-Ankara kara yolu Akçadağ yol ayrımında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. idaresindeki 45 AKM 42 plakalı amonyum nitrat yüklü tır seyir halindeyken, ilk belirlemelere göre lastiğinin patlaması sonucu aniden alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, bölge güvenlik amacıyla çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA’NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE AMONYUM NİTRAT YÜKLÜ TIRDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. SEYİR...

MALATYA’NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE AMONYUM NİTRAT YÜKLÜ TIRDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN TIRDAKİ YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

MALATYA’NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE AMONYUM NİTRAT YÜKLÜ TIRDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. SEYİR...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gökçebey'de Çatı Yangını: 3 Katlı Ev Küle Döndü
2
İnegöl'de Kuzen Kavgası: Falçata ile Yüzünden Yaralandı
3
Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı, anlar kamerada
4
Malatya'da Amonyum Nitrat Yüklü Tırda Korkutan Yangın
5
Çorum'da Fiat-Tofaş Motor Yangını: 19 SE 233 İtfaiye Müdahalesiyle Kurtarıldı
6
Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Metrelerce Yüksekten Düşen 2 Kişi, 58 Kayıp
7
Suriye Ordusu Rakka'ya Girdi — SDG Çekildi, Arama-Tarama Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları