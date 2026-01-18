Çorum'da Otomobilin Motoru Alev Aldı — İtfaiye Müdahalesiyle Kurtarıldı

Olay yerinde hızlı müdahale

Çorum'da, Kerebigazi Caddesi üzerinde sahibi tarafından çalıştırılmak istenen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Olayda, otomobilin motorunda alevlerin yükseldiği bildirildi.

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Müdahale sayesinde araç, küle dönmekten kurtarıldı.

Olayın ardından yetkililer, yangınla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

