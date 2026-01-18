Çorum'da Otomobilin Motoru Alev Aldı — İtfaiye Müdahalesiyle Kurtarıldı

Kerebigazi Caddesi'nde 19 SE 233 plakalı otomobilin motoru alev aldı; Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangını söndürerek aracı küle dönmekten kurtardı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:10
Çorum'da Otomobilin Motoru Alev Aldı — İtfaiye Müdahalesiyle Kurtarıldı

Çorum'da Otomobilin Motoru Alev Aldı — İtfaiye Müdahalesiyle Kurtarıldı

Olay yerinde hızlı müdahale

Çorum'da, Kerebigazi Caddesi üzerinde sahibi tarafından çalıştırılmak istenen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Olayda, otomobilin motorunda alevlerin yükseldiği bildirildi.

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Müdahale sayesinde araç, küle dönmekten kurtarıldı.

Olayın ardından yetkililer, yangınla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'DA SAHİBİ TARAFINDAN ÇALIŞTIRILMAK İSTENEN OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE...

ÇORUM'DA SAHİBİ TARAFINDAN ÇALIŞTIRILMAK İSTENEN OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ARAÇ KÜLE DÖNMEKTEN KURTARILDI.

ÇORUM'DA SAHİBİ TARAFINDAN ÇALIŞTIRILMAK İSTENEN OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 16 yaşındaki şüpheli yakalandı
2
Zonguldak’ta Kayıp Adliye Personeli Mustafa Uçar İçin Geniş Arama
3
Yüksekova'da tandır evi yangını: İtfaiye çıkamadı, vatandaş karla söndürdü
4
Kırıkkale'de Tarihi Eser Operasyonu: 38 Sikke, 4 Obje, 2 Yüzük Ele Geçirildi
5
Bartın’da karlı yolda kaza: 6 yaralı
6
Bilecik'te polis memuru eski eşinin evlendiği meslektaşını vurdu
7
Bursa'da Direksiyon Dersinde Fren Yerine Gaza Bastı: Otomobil Dükkan Önüne Uçtu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları