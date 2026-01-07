Aydın Efeler'de Evi ve Arabasını Yakıp Kafasına Sıktı

Aydın Efeler Umurlu Mahallesi'nde bir kişi iddiaya göre arabayı ve evini ateşe verip silahla kafasına sıktı; itfaiye söndürdü, şahıs hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:01
Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde bir şahıs, iddiaya göre garajda park halinde bulunan aracını ve evini ateşe verip ardından silahla kafasına sıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde ekiplerin incelemesi ve soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

