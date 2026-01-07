Aydın Efeler'de Evi ve Arabasını Yakıp Kafasına Sıktı
Umurlu Mahallesi'nde iddia edilen yangın ve silahlı müdahale
Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde bir şahıs, iddiaya göre garajda park halinde bulunan aracını ve evini ateşe verip ardından silahla kafasına sıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde ekiplerin incelemesi ve soruşturma sürüyor.
EVİ VE ARABASINI YAKIP KAFASINA SIKTI