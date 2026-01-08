Aydın Efeler'de FETÖ Üyesi Operasyonla Yakalandı

Operasyon ve yakalama

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan aranan İ.G. (71) isimli şahsın Efeler ilçesinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği baskın sonucunda, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Soruşturma ve cezaevi teslimi

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

