Aydın Efeler'de Taziye İçin Yemek Yapan 75 Yaşındaki Kadının Evi Yandı

Aydın Efeler'de taziye için yemek yapan 75 yaşındaki kadının evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; kadın mutfak önlüğüyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:24
Aydın Efeler'de Taziye İçin Yemek Yaparken Evinde Yangın Çıktı

Cumhuriyet Mahallesi, saat 12.30

Aydın’ın Efeler ilçesinde taziye için yemek hazırlayan P.Ü. (75)'nün evinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1960. Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında saat 12.30 sıralarında gerçekleşti.

Vatandaşların yoğun dumanı fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi komşular yaptı; kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının, yaşlı kadının taziye evi için yemek yaparken ocakta unuttuğu yemekten kaynaklandığı öğrenildi. Olayda evde maddi hasar oluştu.

Yangın sırasında panikle balkona çıkan yaşlı kadını Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Gözyaşlarına boğulan kadın sakinleşmeyince sağlık ekipleri müdahale etti.

Ambulansa alınan kadın, üzerindeki mutfak önlüğü ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

