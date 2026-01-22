Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi

Aydın İncirliova'da 76 yaşındaki Zeynep Benli, 'konuşması anlaşılmıyor' gerekçesiyle Yapı Kredi'den eşine ait emekli maaşını alamadı; banka prosedürü savunuyor.

Olayın kısa özeti

İncirliova'da yaşayan 76 yaşındaki Zeynep Benli, eşinden kalan emekli maaşını günlerdir çekemeyince yetkililerden yardım istedi. Benli'nin iddiasına göre, maaşın bağlandığı Yapı Kredi Bankası İncirliova Şubesi kendisine 'konuşması düzgün olmadığı' ve bu nedenle hesap açılamayacağı gerekçesiyle havuzda bekleyen maaşını ödemedi.

Olayın detayları

Zeynep Benli, 8 Aralık 2025 günü eşini kaybetti. SGK'ya yaptığı başvuru sonucu eşinden kalan maaşın kendisine bağlandığı belirtildi. Cenaze masraflarını kimliğini ibraz ederek bir devlet bankasından çeken Benli, evine yakın olduğu için emekli maaşını almak üzere Yapı Kredi'nin İncirliova şubesine gitti.

Benli, bankada kendisine yönelik tutumu şöyle anlattı: 'Eşimin emekli maaşı ile geçiniyorduk. Eşim vefat edince çocuklarımın da yardımı ile SGK'ya müracaat ettik. Eşimin maaşı bana bağlandı... Şimdi, elektrik, su, doğal gaz ödemelerim var. Ancak Yapı Kredi Bankası adıma yatan maaşı "konuşman anlaşılmıyor, adına hesap açamayız" diyerek vermiyor.'

Günlerce şube önünde beklediğini söyleyen Benli, daha sonra başka bir bankada hesap açtırdığını ve şubede uygulanan muamelenin keyfi olduğunu ifade etti: 'Aklım başımda, imza atabiliyorum. İlkokul diplomam var ama Yapı Kredi Bankası'nda çalışan gişe görevlilerinin istediği şekilde hızlı okuyup yazamıyorum. Bu nedenle bankanın havuzunda bulunan adıma yatırılmış paraları vermiyorlar.'

Banka açıklaması

Yapı Kredi Bankası İncirliova Şube Müdürü Hakan B., uygulanan prosedür gereği kişinin maaşı alabilmesi için hastaneden sağlıklı olduğuna dair belge ile noterden bir yakınına vekalet vermesi gerektiğini söyledi. Hakan B. ayrıca, 'Bunun için de kişinin konuşmasının düzgün ve okur-yazarlığının da iyi olması gerekiyor. Telefonla şube çalışanlarımla görüştüm. Uyguladıkları sistem doğru. Bizim banka havuzunda adına emekli maaşı yatmış olsa dahi, biz bu şekilde şahsın parasını ödeyemiyoruz' diyerek süreci savundu.

Olayla ilgili yetkililerden ve bankacılık birimlerinden gelecek açıklamalar bekleniyor.

