Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Operasyon, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.
Operasyon Detayları
Olay, Nazilli ilçesi Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerce yapılan adli aramada, şüpheli Y.Y. (49)'nin ikametinde arama yapıldı.
Aramada 502 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
