Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın Nazilli'de jandarma operasyonunda Y.Y. (49) gözaltına alındı; evinde 502 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:33
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Operasyon, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Olay, Nazilli ilçesi Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerce yapılan adli aramada, şüpheli Y.Y. (49)'nin ikametinde arama yapıldı.

Aramada 502 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

