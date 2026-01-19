Karaman'da Kavşak Kazası: Karı-Koca Yaralandı, Kadının Durumu Ağır

Kaza Detayları

Kazanın öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (36) idaresindeki 57 DR 372 plakalı otomobil ile Ş.Ö. (18) yönetimindeki 70 E 1770 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 70 E 1770 plakalı otomobil kaldırımdaki elektrik panosunu devirerek durdu. Kazada 57 DR 372 plakalı aracın sürücüsü İ.Y. ile eşi F.Y. (32) yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı karı-koca, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. F.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, ambulansa alınana kadar sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladığı öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği cadde üzerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kazaya karışan sürücü Ş.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

