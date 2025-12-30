Aydın Söke-Ağaçlı Yolu'nda Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobilde 1 Kişi Öldü

Kaza Detayları

Aydın'ın Söke ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Olay, Söke-Ağaçlı yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 09 MA 3925 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çıkarak burada bulunan ağaçlara çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Yakop Merhi olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Merhi'nin 38 yaşında ve yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde çalışma yürütüyor.

