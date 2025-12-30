DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,46 0,06%
ALTIN
6.027,71 -0,89%
BITCOIN
3.793.052,33 -1,45%

Aydın Söke-Ağaçlı Yolu'nda Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobilde 1 Kişi Öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 09 MA 3925 plakalı otomobilin orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu sürücü Yakop Merhi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:30
Aydın Söke-Ağaçlı Yolu'nda Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobilde 1 Kişi Öldü

Aydın Söke-Ağaçlı Yolu'nda Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobilde 1 Kişi Öldü

Kaza Detayları

Aydın'ın Söke ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Olay, Söke-Ağaçlı yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 09 MA 3925 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çıkarak burada bulunan ağaçlara çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Yakop Merhi olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Merhi'nin 38 yaşında ve yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde çalışma yürütüyor.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ORTA...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ORTA REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ORTA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 2025 Gasp Operasyonları: 44 Tutuklama, Çok Sayıda Silah ve Para Ele Geçirildi
2
Ayşe Tokyaz Davası: Cemil Koç ve 9 Sanık İkinci Günde de Hakim Karşısında
3
Antalya'da 'FETÖ operasyonu' tuzağı: Yaşlı çift 838 bin lirayı kaptırdı
4
Meteoroloji Uyarısı Doğrulandı: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
5
Kastamonu'da av sırasında kurşunla ağır yaralanma
6
Safranbolu'da Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Paniğe Yol Açtı
7
Karaman'da Kavşak Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları