Aydınlar'da Kar Hayatı Felç Etti: Valilikten Kar Savurma Makinesi Desteği

Aydınlar'da ulaşım felç oldu, valilikten kar makinesi desteği

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesi, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşadı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması bazı yolların ulaşıma kapanmasına yol açtı.

Valilik müdahalesi ve çalışmalar

Bitlis Valiliği koordinasyonunda bölgeye kar savurma makinesi sevk edilerek kapalı yolların açılması için çalışmalara başlandı. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen aralıksız biçimde yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi ve ekiplerin bölgedeki çalışmalarının yol tamamen açılana kadar devam edeceği bildirildi.

Belediye yetkilisinden teşekkür

Aydınlar Beldesi Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen şunları söyledi: "Süphan Dağı’nın eteklerinde bulunan Aydınlar Beldesi kar yağışının en çok aldığı bölgelerden biridir. Ekiplerimiz 7/24 sahada olmamıza rağmen yinede zorluk çekiyoruz. Başkanımız İbrahim Ergün’ün talebiyle Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya bize kar savurma makinesi gönderdi. Buradan Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim"

