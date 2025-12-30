Ayşe Tokyaz cinayet davası 2. gün: Cemil Koç ve 9 sanık hakim karşısında

Duruşma salonunda gergin anlar

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava, 2’inci gününde Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Olay, 11 Temmuz tarihinde Eyüpsultan’da gerçekleşmiş; 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cesedi bavula konularak bırakılmıştı. Zanlı Cemil Koç (38) ile birlikte aralarında diğer şüphelilerin de olduğu 9 tutuklu sanık dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Duruşmaya, sanıklar ve tarafların avukatlarının yanı sıra müşteki ikiz kardeş Esra, anne Halime ve baba Mustafa Tokyaz da katıldı. Dün gerçekleştirilen celsede zanlı Cemil Koç ile ona yardım ettiği öne sürülen tutuklu sanık C.A. savunma yapmıştı; bugünkü celsede diğer sanıkların savunma yapması bekleniyor.

Duruşma salonunda taraflar hazır edilirken gerginlik yaşandı. Müşteki Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç’a dönerek, "Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" diye seslendi. Sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim" yanıtını verdi.

Salondaki jandarma görevlileri tarafları sakinleştirdi ve duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla resmen başladı.

Ayşe Tokyaz cinayeti davası 2'nci gününde devam ediyor