Ayşe Tokyaz cinayet davası 2. gün: Cemil Koç ve 9 sanık hakim karşısında

Küçükçekmece'de öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz davasının 2. celsesi görülüyor; sanıklar, avukatlar ve mağdur aile duruşmada hazır bulundu, gerginlik yaşandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:11
Duruşma salonunda gergin anlar

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava, 2’inci gününde Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Olay, 11 Temmuz tarihinde Eyüpsultan’da gerçekleşmiş; 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cesedi bavula konularak bırakılmıştı. Zanlı Cemil Koç (38) ile birlikte aralarında diğer şüphelilerin de olduğu 9 tutuklu sanık dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Duruşmaya, sanıklar ve tarafların avukatlarının yanı sıra müşteki ikiz kardeş Esra, anne Halime ve baba Mustafa Tokyaz da katıldı. Dün gerçekleştirilen celsede zanlı Cemil Koç ile ona yardım ettiği öne sürülen tutuklu sanık C.A. savunma yapmıştı; bugünkü celsede diğer sanıkların savunma yapması bekleniyor.

Duruşma salonunda taraflar hazır edilirken gerginlik yaşandı. Müşteki Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç’a dönerek, "Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" diye seslendi. Sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim" yanıtını verdi.

Salondaki jandarma görevlileri tarafları sakinleştirdi ve duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla resmen başladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

