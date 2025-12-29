DOLAR
Ayşe Tokyaz Cinayeti Duruşmasında Tutuklu Polisin Savunması ve Gergin Ara

Küçükçekmece davasında, tutuklu polis C.A.’nın savunması devam etti; duruşmada gerginlik yaşandı, sanık Cemil Koç yer değiştirildi ve duruşmaya ara verildi.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında tutuklu polisin savunması

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya, sanıklar arasında bulunan ve katil zanlısına yardım ettiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan tutuklu polis C.A. da hazır bulundu.

Duruşma katılımcıları

Duruşmada, fail olarak yargılanan Cemil Koç ile işlediği suça iştirak ettiği belirlenen toplam 9 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Müşteki sıfatıyla ikiz kardeş Esra ve anne Halime Tokyaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve izleyiciler salonda yer aldı.

C.A.’nın savunması

Tutuklu sanık C.A. savunmasında, kişisel durumunu ve olay günlerine ilişkin gözlemlerini aktardı: "Evliyim, 3 çocuğum var, markette çalışıyorum. Ayşe Tokyaz ve Cemil Koç, beraber İstanbul’da benim yanıma geldiler. Bana, nişanlandıklarını söylediler. Ben Cemil’in ailesini yakından tanırım. Çoğu işinde de yardımcı olurum. Arabası bozulduğunda ben tamir etmiştim."

C.A., çiftle en son "8 Temmuz" tarihinde görüştüğünü, yüzlerinde darp izi olmadığını ve o gün bir araba tamiri işi olduğunu söyledi. Olay gününe dair ifadeleri arasında şunlar yer aldı: "Cemil benden bir telefon bulmamı istedi. Ben gidip bir telefon buldum ve Cemil’e götürdüm. Cemil benden Esra’yı yanından alıp, yurda bırakmamı istedi. Ben de Esra’yı alıp, yurda bırakacaktım, yolda Cemil beni aradı, ’Esra’yı geri getir, ben Ayşe’yi yurda bırakırım’ dedi."

Ev ziyaretleri ve yaşananlar hakkında C.A. şunları anlattı: "Eve gittik, kapının önünde Ayşe’nin ayakkabılar vardı. Esra, ’kardeşim nerede?’ diyeceksen, Cemil ’burada yok’ dedi. Esra geri yurda dönmek istedi. Yurda vardığımızda görevli, Ayşe’nin yurda gelmediğini söyledi. Cemil’in evine geri gittik; evde temizlikçiler vardı, Cemil yoktu. Ayşe’ye de ulaşamadık. Bunun üzerine Esra polise giderek şikayetçi oldu. Bir gün sonra polisler beni aradı ve karakola gittim. Ben bu cinayeti polislerden öğrendim, benim bu olayla ilgim yoktur. Ben, Esra ve Ayşe’ye abilik yaptım başka amacım yoktu."

C.A., ayrıca "Olaydan 5 ay önce Cemil Koç ve Ayşe Tokyaz ev dizdi. Evin duvarları kırmızıya boyandı, tüm eşyaları Ayşe Tokyaz seçti" ifadelerini kullandı ve Ayşe’yi Cemil’in bilgisi ve Ayşe’nin isteğiyle Eskişehir’e götürdüğünü belirtti.

Müşteki Esra Tokyaz’ın beyanları

Müşteki Esra Tokyaz, sanık C.A.’ya ilişkin şu iddiaları aktardı: "Ben C.A.’ya, zanlının ne iş yaptığını, polis olup olmadığını sordum. Cemil, Ayşe ile tartışıp, şiddet gördüğünde, C.A.’dan yardım istedim. C.A. bana, 'Eşler arasında böyle şeyler olur, şiddet olayları normaldir' dedi."

Bu beyana C.A. karşı çıkıp, "Ben öyle bir şey söylemedim" dedi. Esra ayrıca, eve girerken C.A.’nın orada olduğunu ve Cemil’in onu engellediğini, daha sonra C.A.’yı azarlayıp "sen aşağıya in" dediğini anlattı. Esra, "Madem beni bu kadar düşünüyordu, abimizdi, beni neden orada bırakmak istedi" diye sordu. C.A. ise, "Cemil bana bağırınca zoruma gitti, oradan gitmek istedim" şeklinde cevap verdi.

Duruşmada tansiyon yükseldi

Sözlü tartışmalar ve sanıklara yönelik sorular sırasında sanık avukatlarının itirazları yaşandı; mahkeme başkanı avukatlara uyarıda bulundu. Mahkeme Başkanı, C.A.’ya yönelttiği sorguda, "Cemil’i 5-6 yıldır tanıyorum dedin, peki Cemil’in daha önceden tutuklandığına ilişkin bilgin var mıydı?" diye sordu. C.A. ise, "Hayır bilgim yok" diye yanıtladı.

Duruşma esnasında sürekli güldüğü görülen sanık Cemil Koça tepki gösteren Esra Tokyaz masaya çıkarak sinir krizi geçirdi. Mahkeme heyeti, bu durum üzerine Cemil Koç’un yerini değiştirdi ve duruşmaya 10 dakika ara verdi.

