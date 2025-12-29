DOLAR
42,92 -0,05%
EURO
50,52 0,17%
ALTIN
6.221,57 0,48%
BITCOIN
3.865.048,84 -2,78%

Ayşe Tokyaz Davası Bugün Başlıyor: Cemil Koç ve 9 Sanık Hakim Karşısında

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz davası bugün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor; fail Cemil Koç ve 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:10
Ayşe Tokyaz Davası Bugün Başlıyor: Cemil Koç ve 9 Sanık Hakim Karşısında

Ayşe Tokyaz Davası Bugün Başlıyor: Cemil Koç ve 9 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava bugün başlıyor. Dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek; aralarında fail Cemil Koçun da bulunduğu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Olay ve iddianame

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz maktul, ikiz kardeşi Esra Tokyaz müşteki, şüpheli olarak kayda geçen kişiler arasında ise Cemil Koç (38) dahil olmak üzere toplam 9 şahıs yer aldı. Olay, 11 Temmuz tarihinde meydana geldi; ceset Eyüpsultan’da yol kenarına bırakıldı.

İddianamede, Esra Tokyaz’ın olgunun yaşandığı gün Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine giderek ifade verdiği, görüntülü görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar ile kanama gördüğü, Ayşe’nin kendisine Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği kaydedildi. Esra’nın paylaşılan adrese gidip kapıyı Cemil Koçun açtığı, Koç’un Ayşe’nin evde olmadığını belirttiği, bunun üzerine Esra’nın 3 gün boyunca kardeşini aradığı ve bulamayınca polise başvurduğu belirtildi. Esra, Cemil Koç hakkında kardeşini darp ve alıkoyma iddiasıyla şikayette bulundu.

İddianamede ayrıca, Cemil Koç ile Tokyaz’ın bir süre sevgili oldukları, Koç’un polis memurluğundan ihraç edildiği ve Koç’un kaydında 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, 1 tehdit olmak üzere toplam 8 adli suç kaydının bulunduğu bilgisi yer aldı. Makul iddialara göre Ayşe, olaydan 4 gün önce 7 Temmuz günü Koç’un ikametinde kavga etmiş, daha sonra Beşiktaş’taki öğrenci yurduna dönmüştü.

ATK Raporu

Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi’nin otopsi raporu iddianamede yer aldı. Raporda, Ayşe Tokyazın vücudunda kokain çeşitleri tespit edildiği; safra kesesi ve idrarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeler bulunduğu, vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri saptandığı belirtildi. Ölümün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldiği, giysisinde kan lekesi ve kafatası ile alt dudağında darp bulgularının olduğu kaydedildi.

Sanıklara İstenen Cezalar

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık için ise "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamede, Oğuz Kal hakkında ise zanlı Cemil Koçun işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak"ten ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar bakımından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildiği kaydedildi.

Öte yandan iddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından daha önce kabul edilmişti; duruşma takvimi bugün başlayacak duruşmayla işlemeye devam edecek.

Ayşe Tokyaz cinayeti davası bugün başlıyor

Ayşe Tokyaz cinayeti davası bugün başlıyor

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 23 Yıl Hapisle Aranan Firari M.B. Jandarmaya Yakalandı
2
Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı — Güvenlik Kamerası Görüntüsü
3
Antakya'da Seyir Halindeki TOFAŞ Otomobil Alevlere Teslim Oldu
4
Ayşe Tokyaz Davası Bugün Başlıyor: Cemil Koç ve 9 Sanık Hakim Karşısında
5
Acıpayam'da Otomobil Park Halindeki Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolunda kaza: 5 yaralı
7
Mersin'de Kurşunlama ve Yaralama: 4 Şüpheli Yakalandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller