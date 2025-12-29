Ayşe Tokyaz Davası Bugün Başlıyor: Cemil Koç ve 9 Sanık Hakim Karşısında

Ayşe Tokyaz Davası Bugün Başlıyor: Cemil Koç ve 9 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava bugün başlıyor. Dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek; aralarında fail Cemil Koçun da bulunduğu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Olay ve iddianame

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz maktul, ikiz kardeşi Esra Tokyaz müşteki, şüpheli olarak kayda geçen kişiler arasında ise Cemil Koç (38) dahil olmak üzere toplam 9 şahıs yer aldı. Olay, 11 Temmuz tarihinde meydana geldi; ceset Eyüpsultan’da yol kenarına bırakıldı.

İddianamede, Esra Tokyaz’ın olgunun yaşandığı gün Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine giderek ifade verdiği, görüntülü görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar ile kanama gördüğü, Ayşe’nin kendisine Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği kaydedildi. Esra’nın paylaşılan adrese gidip kapıyı Cemil Koçun açtığı, Koç’un Ayşe’nin evde olmadığını belirttiği, bunun üzerine Esra’nın 3 gün boyunca kardeşini aradığı ve bulamayınca polise başvurduğu belirtildi. Esra, Cemil Koç hakkında kardeşini darp ve alıkoyma iddiasıyla şikayette bulundu.

İddianamede ayrıca, Cemil Koç ile Tokyaz’ın bir süre sevgili oldukları, Koç’un polis memurluğundan ihraç edildiği ve Koç’un kaydında 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, 1 tehdit olmak üzere toplam 8 adli suç kaydının bulunduğu bilgisi yer aldı. Makul iddialara göre Ayşe, olaydan 4 gün önce 7 Temmuz günü Koç’un ikametinde kavga etmiş, daha sonra Beşiktaş’taki öğrenci yurduna dönmüştü.

ATK Raporu

Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi’nin otopsi raporu iddianamede yer aldı. Raporda, Ayşe Tokyazın vücudunda kokain çeşitleri tespit edildiği; safra kesesi ve idrarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeler bulunduğu, vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri saptandığı belirtildi. Ölümün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldiği, giysisinde kan lekesi ve kafatası ile alt dudağında darp bulgularının olduğu kaydedildi.

Sanıklara İstenen Cezalar

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık için ise "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamede, Oğuz Kal hakkında ise zanlı Cemil Koçun işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak"ten ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar bakımından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildiği kaydedildi.

Öte yandan iddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından daha önce kabul edilmişti; duruşma takvimi bugün başlayacak duruşmayla işlemeye devam edecek.

