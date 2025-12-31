Ayşe Tokyaz davasında ara karar: Tüm sanıkların tutukluluğu sürüyor

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü gününde görüldü.

Duruşma ve katılımcılar

Duruşmada, aralarında Cemil Koç (38) olmak üzere 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Müşteki ikiz kardeş Esra Tokyaz, anne ve baba Halime Tokyaz de duruşmada yer aldı. Bugünkü oturumda müşteki Esra Tokyaz beyan verdi.

Savcı ve taraf talepleri

Cumhuriyet Savcısı, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Müşteki avukatları sanıkların en üst hadden cezalandırılmasını isterken, sanık savunma avukatları eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkemenin ara kararı

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet ayrıca şunlara karar verdi: üç kişi bir sonraki celse tanık sıfatıyla dinlenecek; Cemil Koç'un evine giderek tutanak tutan bir polis hakkında zorla getirme kararı çıkarılacak; sanık Cemil Koç'un banka hesapları incelenecek. Heyet, Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen Esra Tokyaz'ın ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaştığı belirtilen polis memurları Z.B. ve N.Ç.'nin dosyalarının akıbetinin sorulmasına karar verdi. Duruşma 24 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Müşteki beyanı

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan müşteki Esra Tokyaz, üç gündür mahkemede bulunduğunu ve gece uyuyamadığını söyledi. Esra Tokyaz, Cemil Koç'un pişmanlık göstermediğini, yargılanan arkadaşlarının da benzer tutum sergilediğini belirterek mahkemede yaşananları aktardı. Esra Tokyaz ayrıca kardeşinin fotoğrafını Cemil Koç'un telefonundan gizlice çektiğini, şüphelinin iddiaları reddettiğini ve kendisine yönelik tehditkar tavırlarda bulunduğunu ifade etti.

Davada eksik hususların tamamlanması ve tanıkların dinlenmesine ilişkin işlemler sonraki duruşmaya bırakıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESKİ POLİS MEMURU CEMİL KOÇ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN VE CESEDİ BAVULLA YOL KENARINA BIRAKILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ AYŞE TOKYAZ CİNAYETİ DAVASININ 3. GÜNÜNDE MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI. HEYET, TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDEREK, DURUŞMAYI ERTELEDİ.