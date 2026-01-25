Ayvacık'ta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı: 17'si Çocuk, 1 Şüpheli Gözaltında

Çanakkale Ayvacık'ta Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri karada tespit ettiği toplam 39 kaçak göçmeni (17'si çocuk) yakaladı; 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltında.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:36
Ayvacık'ta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı: 17'si Çocuk, 1 Şüpheli Gözaltında

Ayvacık'ta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı: 17'si Çocuk, 1 Şüpheli Gözaltında

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla karada kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

Operasyon Detayları

Yapılan müdahalede karada toplam 39 kaçak göçmen yakalandı; bu kişilerin 17'si çocuk olarak kaydedildi. Olayla ilişkili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Teslimat ve İşlemler

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

AYVACIK’TA 39 KAÇAK GÖÇMEN İLE 1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

AYVACIK’TA 39 KAÇAK GÖÇMEN İLE 1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

