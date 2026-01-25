Ayvacık'ta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı: 17'si Çocuk, 1 Şüpheli Gözaltında

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla karada kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

Operasyon Detayları

Yapılan müdahalede karada toplam 39 kaçak göçmen yakalandı; bu kişilerin 17'si çocuk olarak kaydedildi. Olayla ilişkili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Teslimat ve İşlemler

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

