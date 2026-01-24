Endonezya’da Heyelan: Batı Java’da 7 Ölü, 82 Kayıp

Batı Java'nın Batı Bandung bölgesinde şiddetli yağış sonrası heyelan: 7 ölü, 82 kayıp; BPBD 30’dan fazla evin yıkıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:51
Endonezya’da Heyelan: Batı Java’da 7 Ölü, 82 Kayıp

Endonezya’da Heyelan: Batı Java’da 7 Ölü, 82 Kayıp

Batı Bandung’da şiddetli yağış sonrası toprak kayması

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda, 7 kişi hayatını kaybetti ve 82 kişi kayıp olarak bildirildi.

Olay, Batı Bandung bölgesinde meydana geldi. Yerel yetkili Abdul Muhari yaptığı açıklamada, "Kayıp kişi sayısı yüksek, bugün arama-kurtarma çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütmeye çalışacağız" dedi.

Endonezya Afet Etkilerini Azaltma Kurumu (BPBD) heyelan nedeniyle yerleşim alanlarının toprak altında kaldığını ve 30’dan fazla evin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Endonezya Meteoroloji Ajansı ise bölge için dünden itibaren bir hafta sürecek aşırı yağış uyarısı yapmıştı.

ENDONEZYA’NIN BATI JAVA EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA 7 KİŞİ...

ENDONEZYA’NIN BATI JAVA EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 82 KİŞİ KAYIP OLARAK BİLDİRİLDİ.

ENDONEZYA’NIN BATI JAVA EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA 7 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırova’da Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Denizli Göleti’nde Sağ Bulundu
2
Bahçelievler’de Polyester Fabrikasında Korkutan Yangın
3
Gaziantep'te Kezzap Dehşeti: Eski Eşi Başına Kezzap Döktü, Kadın Ağır Yaralı
4
Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi
5
Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza
6
Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Adliyede
7
Şanlıurfa'da Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları