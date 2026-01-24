Endonezya’da Heyelan: Batı Java’da 7 Ölü, 82 Kayıp

Batı Bandung’da şiddetli yağış sonrası toprak kayması

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda, 7 kişi hayatını kaybetti ve 82 kişi kayıp olarak bildirildi.

Olay, Batı Bandung bölgesinde meydana geldi. Yerel yetkili Abdul Muhari yaptığı açıklamada, "Kayıp kişi sayısı yüksek, bugün arama-kurtarma çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütmeye çalışacağız" dedi.

Endonezya Afet Etkilerini Azaltma Kurumu (BPBD) heyelan nedeniyle yerleşim alanlarının toprak altında kaldığını ve 30’dan fazla evin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Endonezya Meteoroloji Ajansı ise bölge için dünden itibaren bir hafta sürecek aşırı yağış uyarısı yapmıştı.

ENDONEZYA’NIN BATI JAVA EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 82 KİŞİ KAYIP OLARAK BİLDİRİLDİ.