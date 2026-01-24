Düzce'de Pasaj Bodrumunda Erkek Cesedi Bulundu: Zeki Onur Garip'in Kimliği Belirlendi

Düzce Merkez'de bir pasajın bodrumunda bulunan erkek cesedinin 36 yaşındaki Zeki Onur Garip olduğu tespit edildi; kesin ölüm nedeni otopsisinde netleşecek.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:49
Düzce'de Pasaj Bodrumunda Erkek Cesedi Bulundu

Olay Yerinde İlk İnceleme

Düzce Merkez Şerefiye Mahallesi Ümit Sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu. Vatandaşların, bodrum katta hareketsiz yatan bir şahsı görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Kimlik Tespiti ve Soruşturma

Olay yerindeki çalışmalar sonucu cesedin kimliğinin tespiti yapıldı ve şahsın 36 yaşındaki Zeki Onur Garip olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı, sonuçların bu inceleme sonrası netlik kazanacağı ifade edildi.

Savcılık, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi ve delil çalışmaları devam ediyor.

